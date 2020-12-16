За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 622 человек, зафиксировано 264 летальных случая, 12 549 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 16 декабря.

Количество выздоровевших за сутки превысило число инфицированных, однако показатель заболеваемости остается на высоком уровне.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 919 714 человек, из них 535 417 выздоровели, летальных исходов — 15 744.

Ситуация с COVID-19 по регионам:

Киев — 95160 случаев;

Винницкая область — 20 093 случая;

Волынская область — 28 923 случая;

Днепропетровская область — 50 316 случаев;

Донецкая область — 30 466 случаев;

Житомирская область — 34 611 случаев;

Закарпатская область — 26 432 случая;

Запорожская область — 43 835 случаев;

Ивано-Франковская область — 41 082 случая;

Киевская область — 50 040 случаев;

Кировоградская область — 7375 случаев;

Луганская область — 8166 случаев;

Львовская область — 54 833 случая;

Николаевская область — 24 749 случаев;

Одесская область — 59974 случая;

Полтавская область — 30 466 случаев;

Ровенская область — 36 974 случая;

Сумская область — 36 251 случай;

Тернопольская область — 31 581 случай;

Харьковская область — 63 178 случаев;

Херсонская область — 14 643 случая;

Хмельницкая область — 35 157 случаев;

Черкасская область — 32 803 случая;

Черновицкая область — 37 266 случаев;

Черниговская область — 25 330 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что Кабинет министров ввел локдаун в Украине с 8 до 24 января включительно. Работать будут продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы, учреждения реабилитации, заправки. Закроют преимущественно развлекательную сферу, бары и ТРЦ. При этом, в Министерстве здравоохранения рассчитывает, что январский локдаун уменьшит количество новых больных коронавирусом на 40—50%.