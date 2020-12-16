За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 622 человек, зафиксировано 264 летальных случая, 12 549 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 16 декабря.
Количество выздоровевших за сутки превысило число инфицированных, однако показатель заболеваемости остается на высоком уровне.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 919 714 человек, из них 535 417 выздоровели, летальных исходов — 15 744.
Ситуация с COVID-19 по регионам:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что Кабинет министров ввел локдаун в Украине с 8 до 24 января включительно. Работать будут продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы, учреждения реабилитации, заправки. Закроют преимущественно развлекательную сферу, бары и ТРЦ. При этом, в Министерстве здравоохранения рассчитывает, что январский локдаун уменьшит количество новых больных коронавирусом на 40—50%.
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 622 человек, зафиксировано 264 летальных случая, 12 549 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 16 декабря.
Количество выздоровевших за сутки превысило число инфицированных, однако показатель заболеваемости остается на высоком уровне.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 919 714 человек, из них 535 417 выздоровели, летальных исходов — 15 744.
Ситуация с COVID-19 по регионам:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что Кабинет министров ввел локдаун в Украине с 8 до 24 января включительно. Работать будут продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы, учреждения реабилитации, заправки. Закроют преимущественно развлекательную сферу, бары и ТРЦ. При этом, в Министерстве здравоохранения рассчитывает, что январский локдаун уменьшит количество новых больных коронавирусом на 40—50%.