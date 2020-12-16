В Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб пятилетний ребенок. Еще четыре человека с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Как сообщается, 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2108» на автодороге «Каменка-Днепровская - Большая Белозерка - Веселое» вблизи села Заветного выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2109». В салоне первого авто находилась 28-летняя пассажирка, а в другом - 29-летний водитель, 26-летняя женщина и пятилетняя девочка.
В результате ДТП ребенок получил травмы, от которых скончался в больнице.
Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по части 2 статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).
Напомним, во вторник, 15 декабря, на трассе Н-24 «Николаев-Благовещенское» произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.
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В Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб пятилетний ребенок. Еще четыре человека с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Как сообщается, 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2108» на автодороге «Каменка-Днепровская - Большая Белозерка - Веселое» вблизи села Заветного выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2109». В салоне первого авто находилась 28-летняя пассажирка, а в другом - 29-летний водитель, 26-летняя женщина и пятилетняя девочка.
В результате ДТП ребенок получил травмы, от которых скончался в больнице.
Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по части 2 статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).
Напомним, во вторник, 15 декабря, на трассе Н-24 «Николаев-Благовещенское» произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.