В Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб пятилетний ребенок. Еще четыре человека с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2108» на автодороге «Каменка-Днепровская - Большая Белозерка - Веселое» вблизи села Заветного выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2109». В салоне первого авто находилась 28-летняя пассажирка, а в другом - 29-летний водитель, 26-летняя женщина и пятилетняя девочка.

В результате ДТП ребенок получил травмы, от которых скончался в больнице.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по части 2 статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Напомним, во вторник, 15 декабря, на трассе Н-24 «Николаев-Благовещенское» произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.