Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что диалог с Россией необходим для построения стратегии. Однако, украинское общество не готово к этому.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на конференции «Дипломатия-2021», пишет РБК.

По его словам, Украине не убежать от географии и украинцам нужно это понимать.

— В обществе слишком много эмоций, чтобы говорить о России - поэтому любой, кто будет говорить об этом, будет маркирован как предатель или как фанатик - но этот разговор очень нужен. Без стратегии в отношении России не будет ни безопасности, ни процветания Украины, - считает Дмитрий Кулеба.

Ранее советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил, что встреча «нормандской четверки» на уровне политических советников должна состояться в ближайшее время. Такая встреча возможна после 14 декабря.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия СММ зафиксировала 21 нарушение перемирия на Донбассе. В Донецкой области обстрелов не было.