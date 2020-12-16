В рамках Всеукраинской недели права в Бугской объединенной территориальной общине полицейские провели уроки для учеников школ, где детям рассказали о буллинге и вредных привычках.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

В частности, подростки получили от полицейского советы, как действовать в случае травли и к кому можно обратиться, а также узнали об ответственности, которая грозит булерам. Ответственность за это предусмотрена статьей 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, полицейский коснулся темы профилактики вредных привычек среди детей и подростков, которые могут создавать угрозу здоровью и вызвать зависимость. Это, в частности, курение, наркомания, употребление алкоголя. В завершение офицер призвал подростков никогда не замалчивать случаи травли в школе, а также немедленно информировать о них учителей, родителей или звонить в полицию по телефону «102».

Напоминаем, что 7 декабря в одной из школ Первомайска ученик 6-го класса распылил в кабинете содержимое газового баллончика.