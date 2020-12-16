Во вторник, 15 декабря, музею природы, ставшему частью Николаевского областного краеведческого музея, исполнилось сто лет.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного краеведческого музея в Facebook.

Известно, что основой музея стала естественная коллекция Эммануила Францова, который формировал ее более сорока лет. Коллекция содержала в себе множество редких экземпляров животных, растений и минералов.

Согласно условиям потомков Эммануила Францова, коллекция стала основой естественно-исторического музея Николаева. Спустя 7 лет коллекцию решили выделить в самостоятельный музей, открытие которого и состоялось 15 декабря 1920 года.

Достояние Францова дополнили предметами «Общества Любителей природы», экспозиция состояла из 5 отделов. Музей располагался сначала в помещении по улице Никольской - угол Наваринской, а позже - по улице Черниговская, 15. В 20-е годы заведение было очень популярно, ежедневно его посещало до 200 человек. Через 30 лет, 18 ноября 1950 года музей природы и исторический музей слились в один - Областной краеведческий музей, в котором и сейчас экспонаты бывшего музея природы привлекают внимание посетителей.

Напомним, что 1 декабря Николаевский областной краеведческий музей присоединился к акции «Миллион деревьев». На территории учреждения высадили уникальное дерево Гинкго Билоба.