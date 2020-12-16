В Николаеве прошла презентация украино-грузино-болгарского туристического проекта «Туризм. Наследие. Креатив».

Об этом сообщает Укринформ.

Руководитель общественной организации «Фонд развития Николаева» Михаил Золотухин рассказал, что проект реализуется в трех городах: Николаеве (Украина), Тбилиси (Грузия) и Добриче (Болгария) при поддержке Евросоюза.

– Сегодня мы презентовали нашим партнерами сервисы двухгодовалого международного проекта «Туризм. Наследие. Креатив». Он направлен на объединение усилий бизнеса, общественности и власти для формирования грузино-украино-болгарского туристического кластера. Проект основан на креативном соединении культурного наследия местных общин Николаевщины, Кахетии и Северно-Восточного региона Болгарии, - рассказал Михаил Золотухин.

Также Михаил Золотухин подчеркнул, что проект запланирован для определения возможностей и перспектив развития рынка креативного туризма в странах, участвующих в проекте.

– Весомая часть проекта – установление потенциала рынка креативного туризма в странах – участницах, а также его развитие при помощи заинтересованных сторон – бизнеса, местных деятелей туризма и культуры, - подчеркнул глава общественной организации.

«Фонд развития Николаева», который выиграл тендер на реализацию проекта, заключил договора о сотрудничестве с пятью ОТГ в Николаевской области – Николаевской, Вознесенской, Березанской, Галициновской и Коблевской. Все они решили развивать туристических локации на своих территориях.

Общая стоимость проекта, который реализуется за средства программы Black Sea Basin, составляет 900 тысяч евро. Из них для Украины выделено 208 тысяч евро.

Напомним, в Николаеве запустили учебный курс о том, как стать независимым гидом, создать уникальную экскурсию и осуществить ее продвижения.