Во вторник, 15 декабря, в Николаевской области произошел пожар на территории частного домовладения.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Отмечается, что в службу спасения поступило сообщение о возгорании по улице Вишневой в селе Анетовка Доманевского района. Прибывшим по вызову спасателям удалось локализировать очаг возгорания в 00:17, уже к 00:50 пожар удалось ликвидировать при помощи спецтехники.
Причиной возгорания оказалось короткое замыкание електросети.
Напомним, в пятницу, 11 декабря, в микрорайоне Николаева Матвеевка на улице Силикатной горела летняя кухня, возгорание началось на чердаке.
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Во вторник, 15 декабря, в Николаевской области произошел пожар на территории частного домовладения.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Отмечается, что в службу спасения поступило сообщение о возгорании по улице Вишневой в селе Анетовка Доманевского района. Прибывшим по вызову спасателям удалось локализировать очаг возгорания в 00:17, уже к 00:50 пожар удалось ликвидировать при помощи спецтехники.
Причиной возгорания оказалось короткое замыкание електросети.
Напомним, в пятницу, 11 декабря, в микрорайоне Николаева Матвеевка на улице Силикатной горела летняя кухня, возгорание началось на чердаке.