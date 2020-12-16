Во вторник, 15 декабря, в Николаевской области произошел пожар на территории частного домовладения.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Отмечается, что в службу спасения поступило сообщение о возгорании по улице Вишневой в селе Анетовка Доманевского района. Прибывшим по вызову спасателям удалось локализировать очаг возгорания в 00:17, уже к 00:50 пожар удалось ликвидировать при помощи спецтехники.

Причиной возгорания оказалось короткое замыкание електросети.

Напомним, в пятницу, 11 декабря, в микрорайоне Николаева Матвеевка на улице Силикатной горела летняя кухня, возгорание началось на чердаке.