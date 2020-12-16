В Николаевской области на Южноукраинской АЭС общее число активных больных коронавирусом работников составляет 129 человек.
Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей атомной станции.
За сутки заболело еще 12 человек, выздоровел один работник.
572 человека работают дистанционно.
За все время пандемии на АЭС заболели 297 человек, выздоровели - 166, зафиксированы 2 летальных случая.
По состоянию на 10:00 16 декабря в Николаевской области зарегистрировано 538 новых случаев COVID-19.
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В Николаевской области на Южноукраинской АЭС общее число активных больных коронавирусом работников составляет 129 человек.
Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей атомной станции.
За сутки заболело еще 12 человек, выздоровел один работник.
572 человека работают дистанционно.
За все время пандемии на АЭС заболели 297 человек, выздоровели - 166, зафиксированы 2 летальных случая.
По состоянию на 10:00 16 декабря в Николаевской области зарегистрировано 538 новых случаев COVID-19.