В Николаевской области на Южноукраинской АЭС общее число активных больных коронавирусом работников составляет 129 человек.

Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей атомной станции.

За сутки заболело еще 12 человек, выздоровел один работник.

572 человека работают дистанционно.

За все время пандемии на АЭС заболели 297 человек, выздоровели - 166, зафиксированы 2 летальных случая.

По состоянию на 10:00 16 декабря в Николаевской области зарегистрировано 538 новых случаев COVID-19.