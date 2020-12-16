Фракция партии «Пропозиція» в Николаевском областном совете претендует на должность главы одно из постоянных депутатских комиссиях Николаевского городского совета.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести заявил депутат облсовета от партии «Пропозиція» Александр Мосин.

Депутат отметил, что на данный момент во фракции еще не определились, главой какой именно комиссии они хотели бы видеть представителя от своей партии.

— Мы хотели бы, чтобы наш представитель возглавил одну из депутатских комиссий. Завтра перед заседание сессии мы соберемся на заседание фракции и будем обсуждать вопрос формирования депутатских комиссий. Я пока не могу сказать, какую именно комиссию мы хотели бы возглавить, так как этот вопрос еще нужно утвердить на заседании фракции, — заявил Александр Мосин.

Также отметим, что фракция партии «Пропозиція» в Николаевском областном совете предлагает исключить из проекта регламента работы облсовета пункты, которые предусматривают право закрывать заседания депутатских комиссий от СМИ, и о «наказаниях» депутатов за «нарушение дисциплины».

Напомним, в составе Николаевского областного совета 8 созыва планируют сформировать 8 постоянных комиссий.