Фракция партии «Пропозиція» в Николаевском областном совете предлагает исключить из проекта регламента работы облсовета пункты, которые предусматривают право закрывать заседания депутатских комиссий от СМИ, и о «наказаниях» депутатов за «нарушение дисциплины».

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести заявил депутат облсовета от партии «Пропозиція» Александр Мосин.

По словам депутата, данное предложение будет рассмотрено на заседании фракции «Пропозиція», а после будет озвучено на сессии.

— Мы завтра на сессии планируем внести предложение и убрать из регламента работы областного совета два пункта. Речь идет о пункте, который предусматривает недопуск журналистов на заседание депутатских комиссий, а также пункт о лишении депутата права голоса за какую-то провинность. Мне этот пункт вообще не понятен. Я завтра на заседании нашей фракции предложу исключить эти два пункта, думаю, коллеги меня поддержат и мы вынесем это предложение на сессию, — заявил Александр Мосин.

Напомним, в ходе заседания временной комиссии по разработке регламента Николаевского областного совета депутаты подержали пункт о возможности проводить закрытые заседания комиссий в соответствующем положении о работе депутатских комиссий.

Также один из проектов нового регламента Николаевского облсовета разрешал депутатам давать устные запросы на сессии «только в исключительных случаях».

До этого депутаты Николаевского облсовета задумали «упорядочить» пребывание граждан на сессиях и «наказывать» депутатов за «нарушение дисциплины».

В свою очередь бывшая глава Николаевского областного совета, депутат 8 созыва от партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко заявила, что если депутаты на завтрашней сессии утвердят регламент совета со спорными пунктами об «исключительных случаях» для депутатского запроса, об «упорядочивании» пребывания граждан на сессиях и о «порицании» любого демарша фракции на пленарном заседании, то такое решение она не поддержит и обжалует в суде.