Бывшая глава Николаевского областного совета, депутат 8 созыва от партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко заявила, что если депутаты на завтрашней сессии утвердят регламент совета со спорными пунктами об «исключительных случаях» для депутатского запроса, об «упорядочивании» пребывания граждан на сессиях и о «порицании» любого демарша фракции на пленарном заседании, то такое решение она не поддержит и обжалует в суде.

Эта информация в среду, 16 декабря, была опубликована на странице Виктории Москаленко в Facebook.

Указанные нормы она назвала «незаконными и абсурдными», добавив, чтоб в прошлой каденции депутаты свободно озвучивали свои запросы, а граждан никто не ограничивал в праве пребывания на пленарном заседании.

— За 5 лет наша каденция провела 39 сессий, всякое было, но на сессию вход гражданам всегда был открытым, кроме последних сессии, когда были карантинные ограничения. Также не согласна с пунктом, что в случае если фракция решила покинуть сессионный зал, то по факту не может это сделать, потому что председатель имеет право осветить это в СМИ. Ну что это за бред? Зачем? Также пункт, если депутат грубо нарушает дисциплину, то у него забирают карточку для голосования и лишают право голоса! Это регламент или «теплая ванна» для нового руководства Николаевского областного совета? – указала Виктория Москаленко.

Отметим, что в состав временной комиссии по разработке регламента Николаевского областного совета входят: Игорь Кич («Слуга народа»), Иван Кухта («Слуга народа»), Михаил Талпа («ЕС»), Андрей Волков («Пропозиция»), Александр Плиткин («За майбутнє»), Надежда Иванова («Наш край»), Денис Андреев («ОПЗЖ»), Сергей Майборода («ОПЗЖ»).

Напомним, в ходе заседания временной комиссии по разработке регламента Николаевского областного совета депутаты подержали пункт о возможности проводить закрытые заседания комиссий в соответствующем положении о работе депутатских комиссий.

Также один из проектов нового регламента Николаевского облсовета разрешал депутатам давать устные запросы на сессии «только в исключительных случаях».

До этого депутаты Николаевского облсовета задумали «упорядочить» пребывание граждан на сессиях и «наказывать» депутатов за «нарушение дисциплины».