В составе Николаевского областного совета 8 созыва планируют сформировать 8 постоянных комиссий.
Соответствующий проект решения опубликован на сайте Николаевского областного совета, пишут НикВести.
Данный вопрос будет рассмотрен на заседании сессии, которая должна состоятся в четверг, 17 декабря. Согласно текста документа в областном совете. планируется создать 8 комиссий:
Напомним, в ходе заседания временной комиссии по разработке регламента Николаевского областного совета депутаты подержали пункт о возможности проводить закрытые заседания комиссий в соответствующем положении о работе депутатских комиссий.
Также один из проектов нового регламента Николаевского облсовета разрешал депутатам давать устные запросы на сессии «только в исключительных случаях».
До этого депутаты Николаевского облсовета задумали «упорядочить» пребывание граждан на сессиях и «наказывать» депутатов за «нарушение дисциплины».
В свою очередь бывшая глава Николаевского областного совета, депутат 8 созыва от партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко заявила, что если депутаты на завтрашней сессии утвердят регламент совета со спорными пунктами об «исключительных случаях» для депутатского запроса, об «упорядочивании» пребывания граждан на сессиях и о «порицании» любого демарша фракции на пленарном заседании, то такое решение она не поддержит и обжалует в суде.
|
Регламент Чи тепла ванна для нового керівництва облрадиВиктория Москаленко
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!Станислав Мартиросов
|
Бюджет под елочкуАлександр Жолобецкий
В составе Николаевского областного совета 8 созыва планируют сформировать 8 постоянных комиссий.
Соответствующий проект решения опубликован на сайте Николаевского областного совета, пишут НикВести.
Данный вопрос будет рассмотрен на заседании сессии, которая должна состоятся в четверг, 17 декабря. Согласно текста документа в областном совете. планируется создать 8 комиссий:
Напомним, в ходе заседания временной комиссии по разработке регламента Николаевского областного совета депутаты подержали пункт о возможности проводить закрытые заседания комиссий в соответствующем положении о работе депутатских комиссий.
Также один из проектов нового регламента Николаевского облсовета разрешал депутатам давать устные запросы на сессии «только в исключительных случаях».
До этого депутаты Николаевского облсовета задумали «упорядочить» пребывание граждан на сессиях и «наказывать» депутатов за «нарушение дисциплины».
В свою очередь бывшая глава Николаевского областного совета, депутат 8 созыва от партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко заявила, что если депутаты на завтрашней сессии утвердят регламент совета со спорными пунктами об «исключительных случаях» для депутатского запроса, об «упорядочивании» пребывания граждан на сессиях и о «порицании» любого демарша фракции на пленарном заседании, то такое решение она не поддержит и обжалует в суде.