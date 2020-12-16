В составе Николаевского областного совета 8 созыва планируют сформировать 8 постоянных комиссий.

Соответствующий проект решения опубликован на сайте Николаевского областного совета, пишут НикВести.

Данный вопрос будет рассмотрен на заседании сессии, которая должна состоятся в четверг, 17 декабря. Согласно текста документа в областном совете. планируется создать 8 комиссий:

по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций; по вопросам защиты прав и свобод человека, законности и правопорядка, антикоррупционной и регуляторной политики, регламента, депутатской деятельности и этики, коммуникативной политики; по вопросам социальной политики, здравоохранения, материнства, детства, защиты прав участников и ветеранов АТО / ООС и их семей, гендерного равенства; по вопросам совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов Николаевской области, жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и архитектуры; по вопросам аграрной политики, землепользования, развития села и продовольственной безопасности; по вопросам промышленной политики, предпринимательства, транспортной инфраструктуры, водохозяйственной комплекса, энергетики и энергосбережения, связи и цифровизации; по вопросам науки и образования, инноваций, молодежи, семьи и спорта, культуры и духовности; по вопросам экологии, охраны окружающей среды, рационального природопользования, туризма и рекреации.

Напомним, в ходе заседания временной комиссии по разработке регламента Николаевского областного совета депутаты подержали пункт о возможности проводить закрытые заседания комиссий в соответствующем положении о работе депутатских комиссий.

Также один из проектов нового регламента Николаевского облсовета разрешал депутатам давать устные запросы на сессии «только в исключительных случаях».

До этого депутаты Николаевского облсовета задумали «упорядочить» пребывание граждан на сессиях и «наказывать» депутатов за «нарушение дисциплины».

В свою очередь бывшая глава Николаевского областного совета, депутат 8 созыва от партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко заявила, что если депутаты на завтрашней сессии утвердят регламент совета со спорными пунктами об «исключительных случаях» для депутатского запроса, об «упорядочивании» пребывания граждан на сессиях и о «порицании» любого демарша фракции на пленарном заседании, то такое решение она не поддержит и обжалует в суде.