Вакцина от коронавируса может не достаться бедным странам до 2024 года. Это может случиться в случае провала механизма COVAX от Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы.

Организаторы схемы сталкиваются с проблемой нехватки средств, рисками поставок и сложными договоренностями, которые могут сделать невозможной скорую отправку лекарства в различные бедные страны мира.

В отчете альянса по вакцинации Gavi, который вместе с ВОЗ занимается механизмом COVAX, сказано, что риск провала схемы поставок вакцины от коронавируса в бедные страны «достаточно велик». И в случае неудачной работы механизма, бедные страны могут остаться без доступа к вакцине до 2024 года.

Напомним, вакцина от COVID появится в Украине в первом квартале 2021 года. При этом на сегодня пока нет конкретной даты начала поставок.