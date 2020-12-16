Лидер фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в городском совете Николаева Артем Ильюк обвинил мэра Александра Сенкевича и его подчиненных в отсутствии диалога с депутатами и общественностью в вопросе разработки бюджета Николаева на 2021 год.

Об этом сообщает пресс-служба региональной организации «ОПЗЖ».

Отмечается, что накануне, 15 декабря, Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2021 год. В «ОПЗЖ» отмечают, что обсуждение проекта бюджета города Николаев на будущий год всё ещё не началось. Артем Ильюк сообщил, что депутаты из различных фракций горсовета давно готовы приступить к работе над документом, но в мэрии до сих пор не предоставили полный вариант проекта бюджета.

— На календаре — 16 декабря. На сегодняшний день ни простые горожане, ни депутаты горсовета так и не увидели полноценного представления бюджета Николаева на 2021 год. До конца года — две недели. Когда в мэрии собираются это делать — понять сложно. Хотя депутаты из нашей и из других фракций давно готовы работать над документами, — сообщил депутат.

Артем Ильюк напомнил слова главы Николаевской ОГА Виталия Кима, уверявшего, что до 3-го декабря мэр Сенкевич пообещал предоставить всем новым депутатам материалы по бюджету-2021. Однако ни один депутат от «ОПЗЖ» подобных документов не получал, отмечают в партии.

— 1-го декабря губернатор Виталий Ким заявлял, что уже 3-го декабря все депутаты получат доступ к материалам по бюджету и смогут подготовить свои предложения. В этом его якобы заверил мэр Сенкевич. Возможно, кто-то эти документы видел, но фракция ОП-ЗЖ — нет, — рассказал глава фракции «ОПЗЖ».

Артем Ильюк уверен, что мэр может и должен публично представить жителям Николаева проект бюджета на будущий год, с указанием того, куда мэр планирует тратить городские средства.

— Создается впечатление, что мэр с командой своих старых чиновников зачем-то намеренно проваливают процесс по принятию бюджета. Что мешает мэру публично представить всем николаевцам понятную и четкую презентацию бюджета на 2021 год? Показать депутатам горсовета и громаде, что он предлагает сделать в следующем году, какие проекты хочет реализовать, какие проекты для него важны, где он хочет получить поддержку? Но, к сожалению, со стороны мэра и чиновников полнейшее молчание и тишина. До конца бюджетного года — две недели. Диалог с депутатами отсутствует. Нет никаких данных, никаких цифр. Ничего нет, — поделился он.

Артем Ильюк также опасается, что такие действия мэрии — умышленные. По его словам, чиновники намеренно затягивают бюджетный процесс, чтобы потом депутатам пришлось голосовать «с закрытыми глазами» — за проекты, которые они не изучили.

— Видимо, они хотят либо провалить принятие бюджета, либо хотят принять нужный для мэра и чиновников бюджет. «Ну вы голосуйте, дорогие депутаты, и вопросов не задавайте». Либо же, чтобы в будущем во всех своих недоработках сделать виноватыми именно депутатов. Это очень удобная схема для чиновников, но дальше так продолжать нельзя, — рассказал депутат.

В итоге, Артем Ильюк призвал мэра Сенкевича начать публичную работу над формированием городского бюджета на 2021 год, принимать во внимание предложения депутатов и общественности. Если работа будет налажена в таком ключе, лидер «ОПЗЖ» уверен, что его фракция поддержит такой бюджет.

— Я хочу еще раз подчеркнуть: наша фракция давно готова работать над бюджетом, исходя из программы, с которой мы шли на выборы. Поддерживать старые схемы, раздутый штат чиновников, миллионные траты на неэффективное управление, отсутствие четких и ясных инфраструктурных проектов мы не хотим. И не видим в этом смысла. Но мы готовы поддержать бюджет Николаева на 2021 год. Только после четкой, понятной, ответственной презентации полноценного проекта бюджета. Где будут учтено все то, чего ждут николаевцы. Поэтому призываем мэра в кратчайшие сроки заняться этим вопросом, — сообщил Артем Ильюк.

Напомним, арнее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял о планах провести 24 декабря сессию, на которой рассмотрят бюджет города на 2021 год.