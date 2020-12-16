Правительство одобрило постановление «О выходе из некоторых международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Согласно постановлению Украина выходит из некоторых международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.
В частности, это:
«Учитывая политическую составляющую деятельности СНГ, начиная с марта 2014 года министерство не участвует в заседаниях Электроэнергетического Совета СНГ и других мероприятиях в рамках этой организации. Сотрудничество в атомной энергетике и электроэнергетике в рамках СНГ также не осуществляется. По результатам анализа выявлено, что вышеуказанные соглашения с СНГ не соответствуют современному состоянию международных отношений в энергетической сфере и утратили своё практическое значение», — добавили в Минэнерго.
Принятие проекта постановления позволит привести договорную базу в рамках СНГ в соответствие с современными международными отношениями в области энергетики.
Напомним, что 26 ноября Украина вышла из договора Содружества независимых государств о согласованной монопольной политике.
|
Регламент Чи тепла ванна для нового керівництва облрадиВиктория Москаленко
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!Станислав Мартиросов
|
Бюджет под елочкуАлександр Жолобецкий
Правительство одобрило постановление «О выходе из некоторых международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Согласно постановлению Украина выходит из некоторых международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.
В частности, это:
«Учитывая политическую составляющую деятельности СНГ, начиная с марта 2014 года министерство не участвует в заседаниях Электроэнергетического Совета СНГ и других мероприятиях в рамках этой организации. Сотрудничество в атомной энергетике и электроэнергетике в рамках СНГ также не осуществляется. По результатам анализа выявлено, что вышеуказанные соглашения с СНГ не соответствуют современному состоянию международных отношений в энергетической сфере и утратили своё практическое значение», — добавили в Минэнерго.
Принятие проекта постановления позволит привести договорную базу в рамках СНГ в соответствие с современными международными отношениями в области энергетики.
Напомним, что 26 ноября Украина вышла из договора Содружества независимых государств о согласованной монопольной политике.