Мэр Николаева Александр Сенкевич снова перенес сессию городского совета. Заседание состоится в пятницу, 18 декабря.

Об этом он сказал во время заседания регламентной комиссии, передает корреспондент НикВести.

Городской голова отметил, что не имеет смысла проводить сессию завтра, поскольку проект решения о положении про постоянные комиссии еще не готов. Без утверждения этого положения и состава комиссий рассматривать «рабочие» вопросы невозможно. В частности, те, что касаются перераспределения бюджета-2020.

— Собрать сессию, побыть дурачками и разойтись — можно сделать. Зачем с этого начинать, правильно? Мы с вами должны качественно отличаться от предыдущего состава, который иногда даже не мог собраться на ту сессию, — сказал он.

Александр Сенкевич предложил перенести заседание на пятницу, поскольку члены комиссии отметили, что к этому времени положение и состав комиссий будут готовы.

— Тогда мы в пятницу принимаем решение по составу постоянных комиссий, положение о постоянных комиссиях. Будет регламент или нет — неважно, будем работать по-старому. Объявляем перерыв. Собирается бюджетная комиссия, принимает решение о согласовании. Мы голосуем за это решение, потом объявляем перерыв и расходимся до следующей недели. Дальше работаем над регламентом, — сказал Александр Сенкевич.

До этого сессию Николаевского городского совета перенесли с 15 на 17 декабря.

Как известно, часть депутатов Николаевского городского совета — членов временной комиссии по разработке регламента, считают, что назначенную на завтра, 15 декабря, сессию необходимо отложить, поскольку они не успевают доработать регламент горсовета.