Сессию Николаевского городского совета перенесли с 15 на 17 декабря.

Об этом свидетельствует распоряжение Николаевского городского головы Александра Сенкевича от 14 декабря 2020 года, пишут НикВести.

Как известно, часть депутатов Николаевского городского совета — членов временной комиссии по разработке регламента, считают, что назначенную на завтра, 15 декабря, сессию необходимо отложить, поскольку они не успевают доработать регламент горсовета.

При этом глава фракции «Слуга народа» Татьяна Домбровская предложила обратиться к мэру Александру Сенкевичу с просьбой перенести сессию горсовета.

Позже, во время заседания регламентной комиссии, у депутата горсовета Сергея Кантора и городского головы Александра Сенкевича состоялся телефонный разговор. По словам депутата, мэр позвонил ему и согласился с тем, чтобы перенести заседание сессии на два дня в связи с необходимостью доработки регламента работы.

Стоит отметить, что на втором заседании сессии горсовета депутаты должны будут утвердить регламент работы городского совета, положение о работе постоянных депутатских комиссиях и утвердить их состав.

Напомним, что депутаты хотят принять специальное положение, чтобы на сессиях Николаевского горсовета работать с планшетами. В составе Николаевского городского совета 8 созыва будет действовать 5 постоянных комиссий.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил в декабре провести 3 сессии горсовета, чтобы принять регламент работы и утвердить состав комиссий, перераспределить бюджет 2020 года и принять бюджет города на 2021 год.