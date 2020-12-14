Часть депутатов Николаевского городского совета - членов временной комиссии по разработке регламента, считают, что назначенную на завтра, 15 декабря, сессию необходимо отложить.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Сегодня, 14 декабря, проходит уже четвертое заседание комиссии, которая занимается разработкой регламента. Каждая фракция вносит свои предложения по внесению тех или иных пунктов в документ. На данный момент все еще продолжаются прения относительно необходимости наличия и содержания этих пунктов.

Представители фракций «Европейская солидарность», «Слуга народа», «Партия Шария» и «ОПЗЖ» заявили о необходимости переноса заседания сессии.

Елена Киселева отметила, что вопрос переноса заседания - это компетенция городского головы, а депутаты могут завтра открыть заседание и уйти на перерыв.

Депутат от партии «Наш край» Сергей Кантор высказал мнение, что на доработку регламента необходимо еще 3 - 4 дня.

Представитель партии «ОПЗЖ» Максим Невечнанный заявил, что заседание сессии нужно перенести на 18 декабря.

Глава фракции «Слуга народа» Татьяна Домбровская предложила обратиться к мэру Александру Сенкевичу с просьбой перенести сессию горсовета.

Отметим, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич созвал вторую сессию горсовета. Депутаты на заседании должны будут утвердить регламент работы городского совета, положение о работе постоянных депутатских комиссиях и утвердить их состав.

Напомним, депутаты хотят принять специальное положение, чтобы на сессиях Николаевского горсовета работать с планшетами.

В составе Николаевского городского совета 8 созыва будет действовать 5 постоянных комиссий.

Как известно, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.