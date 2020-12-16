Министерство обороны Российской Федерации опровергло заявление армянской стороны о том, что российские миротворцы попали в окружение в Нагорном Карабахе. Эта информация, утверждают в России, не соответствует действительности.
Об этом сообщает информагентство «ТАСС».
Речь идет о якобы окружении российских миротворцев азербайджанскими военными в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.
— Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил какой-то из сторон в Нагорном Карабахе не отвечает действительности, — заявили журналистам в Минобороны РФ.
Напомним, сегодня утром Минобороны Армении заявило о потере связи с некоторыми подразделениями в Гадрутском районе. Также в сети появилось видео, где якобы азербайджанские военные ведут колонну армянских военнопленных. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские военные попали в окружение, а вместе с ними в окружении оказались и российские миротворцы.
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Министерство обороны Российской Федерации опровергло заявление армянской стороны о том, что российские миротворцы попали в окружение в Нагорном Карабахе. Эта информация, утверждают в России, не соответствует действительности.
Об этом сообщает информагентство «ТАСС».
Речь идет о якобы окружении российских миротворцев азербайджанскими военными в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.
— Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил какой-то из сторон в Нагорном Карабахе не отвечает действительности, — заявили журналистам в Минобороны РФ.
Напомним, сегодня утром Минобороны Армении заявило о потере связи с некоторыми подразделениями в Гадрутском районе. Также в сети появилось видео, где якобы азербайджанские военные ведут колонну армянских военнопленных. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские военные попали в окружение, а вместе с ними в окружении оказались и российские миротворцы.