Министерство обороны Российской Федерации опровергло заявление армянской стороны о том, что российские миротворцы попали в окружение в Нагорном Карабахе. Эта информация, утверждают в России, не соответствует действительности.

Об этом сообщает информагентство «ТАСС».

Речь идет о якобы окружении российских миротворцев азербайджанскими военными в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

— Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил какой-то из сторон в Нагорном Карабахе не отвечает действительности, — заявили журналистам в Минобороны РФ.

Напомним, сегодня утром Минобороны Армении заявило о потере связи с некоторыми подразделениями в Гадрутском районе. Также в сети появилось видео, где якобы азербайджанские военные ведут колонну армянских военнопленных. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские военные попали в окружение, а вместе с ними в окружении оказались и российские миротворцы.