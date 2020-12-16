Министерство финансов США внесло Швейцарию и Вьетнам в список «валютных манипуляторов» из-за управления курсом валют.

Об этом пишет Левый берег, ссылаясь на информацию ведомства.

— Минфин установил, что, согласно Акту о международной торговле и конкуренции США от 1988 года, Вьетнам и Швейцария является «валютными манипуляторами», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что США имеют доказательства того, что эти страны — по крайней мере, частично — руководили курсом валют в течение четырех кварталов до июня 2020 года. Эти страны также осуществляли валютные интервенции, направленные на предотвращение эффективной корректировки платежного баланса, а в случае Вьетнама — для получения несправедливых конкурентных преимуществ в международной торговле.

— Минфин США будет следить за своими выводами относительно Вьетнама и Швейцарии, чтобы устранить практики, создающие несправедливые преимущества для иностранных конкурентов, — отметил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Напомним, днями в США заявили о взломе серверов Министерства финансов, из которых были похищены определенные данные. При этом сообщалось, что хакеры действовали при поддержке иностранного правительства. Позже стало известно, что за хакерскими атаками на серверы Министерства финансов США, а также управления по коммуникациям и информации стоит Россия.