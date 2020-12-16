Народные депутаты на заседании 16 декабря поддержали проекты постановлений, которыми вносятся изменения в границы ряда городов Украины.
Об этом говорится в сообщении на сайте ВРУ.
Постановлениями изменены и установлены границы следующих городов:
Радехова Червоноградского района Львовской области;
Великих Мостов Червоноградского района Львовской области;
Рубежного Сєверодонецкого района Луганской области;
Шполы Звенигородского района Черкасской области;
Городка Хмельницкого района Хмельницкой области;
Арциза Болградского района Одесской области;
Рогатина Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области;
Овруча Коростенского района Житомирской области;
Лозовой Лозовского района Харьковской области;
Корюковки Корюковского района Черниговской области;
Нежина Нежинского района Черниговской области.
Напомним, 15 декабря, Верховная Рада на заседании приняла изменения в Бюджетный кодекс 4100-д по сохранению местного акциза на топливо, что позволит бюджету города Николаева получать до 100 миллионов гривен ежегодно.
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Народные депутаты на заседании 16 декабря поддержали проекты постановлений, которыми вносятся изменения в границы ряда городов Украины.
Об этом говорится в сообщении на сайте ВРУ.
Постановлениями изменены и установлены границы следующих городов:
Радехова Червоноградского района Львовской области;
Великих Мостов Червоноградского района Львовской области;
Рубежного Сєверодонецкого района Луганской области;
Шполы Звенигородского района Черкасской области;
Городка Хмельницкого района Хмельницкой области;
Арциза Болградского района Одесской области;
Рогатина Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области;
Овруча Коростенского района Житомирской области;
Лозовой Лозовского района Харьковской области;
Корюковки Корюковского района Черниговской области;
Нежина Нежинского района Черниговской области.
Напомним, 15 декабря, Верховная Рада на заседании приняла изменения в Бюджетный кодекс 4100-д по сохранению местного акциза на топливо, что позволит бюджету города Николаева получать до 100 миллионов гривен ежегодно.