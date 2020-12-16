Народные депутаты на заседании 16 декабря поддержали проекты постановлений, которыми вносятся изменения в границы ряда городов Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте ВРУ.

Постановлениями изменены и установлены границы следующих городов:

Радехова Червоноградского района Львовской области;

Великих Мостов Червоноградского района Львовской области;

Рубежного Сєверодонецкого района Луганской области;

Шполы Звенигородского района Черкасской области;

Городка Хмельницкого района Хмельницкой области;

Арциза Болградского района Одесской области;

Рогатина Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области;

Овруча Коростенского района Житомирской области;

Лозовой Лозовского района Харьковской области;

Корюковки Корюковского района Черниговской области;

Нежина Нежинского района Черниговской области.

Напомним, 15 декабря, Верховная Рада на заседании приняла изменения в Бюджетный кодекс 4100-д по сохранению местного акциза на топливо, что позволит бюджету города Николаева получать до 100 миллионов гривен ежегодно.