Европарламент в среду, 16 декабря, утвердил семилетний бюджет Европейского Союза. Финансовый документ поддержали 548 депутатов, 81 проголосовал «против», 66 — воздержались.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Совет ЕС согласовал проект бюджета на 2021-2027 годы 10 ноября.
В результате переговоров Европарламент переговоров добился выделения дополнительных 15 млрд евро на 10 ключевых программ Евросоюза по научным исследованиям, здравоохранению, «зеленой экономике», цифровой трансформации и т.д.
Бюджет утвержден в размере 1,074 трлн евро.
Напомним, 15 декабря Верховная Рада поддержала государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий доходы в сумме 1 триллион 92 миллиардов гривен, расходы — 1 триллион 328 миллиардов гривен, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП.
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Европарламент в среду, 16 декабря, утвердил семилетний бюджет Европейского Союза. Финансовый документ поддержали 548 депутатов, 81 проголосовал «против», 66 — воздержались.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Совет ЕС согласовал проект бюджета на 2021-2027 годы 10 ноября.
В результате переговоров Европарламент переговоров добился выделения дополнительных 15 млрд евро на 10 ключевых программ Евросоюза по научным исследованиям, здравоохранению, «зеленой экономике», цифровой трансформации и т.д.
Бюджет утвержден в размере 1,074 трлн евро.
Напомним, 15 декабря Верховная Рада поддержала государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий доходы в сумме 1 триллион 92 миллиардов гривен, расходы — 1 триллион 328 миллиардов гривен, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП.