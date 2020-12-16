Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас пообещал, что разрешение на продажу вакцин от коронавируса будет выдано через двое суток после одобрения. Обычно такое разрешение выдается в течение нескольких недель.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на издание El Pais.
По словам Маргаритиса Схинаса, что это «станет рождественским подарком» для всех европейцев.
— Если Европейское агентство по лекарственным средствам разрешит вакцину BioNTech/Pfizer в понедельник, Еврокомиссия готова разрешить ее коммерциализацию со сверхзвуковой скоростью. Через два дня, — заявил Маргаритис Схинас на заседании Европарламента.
Ранее сообщалось, что в штате Аляска, США, госпитализировали медработника после COVID-вакцинации.
|
Регламент Чи тепла ванна для нового керівництва облрадиВиктория Москаленко
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!Станислав Мартиросов
|
Бюджет под елочкуАлександр Жолобецкий
Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас пообещал, что разрешение на продажу вакцин от коронавируса будет выдано через двое суток после одобрения. Обычно такое разрешение выдается в течение нескольких недель.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на издание El Pais.
По словам Маргаритиса Схинаса, что это «станет рождественским подарком» для всех европейцев.
— Если Европейское агентство по лекарственным средствам разрешит вакцину BioNTech/Pfizer в понедельник, Еврокомиссия готова разрешить ее коммерциализацию со сверхзвуковой скоростью. Через два дня, — заявил Маргаритис Схинас на заседании Европарламента.
Ранее сообщалось, что в штате Аляска, США, госпитализировали медработника после COVID-вакцинации.