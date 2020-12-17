На рассмотрение сессии Николаевского городского совета нельзя будет внести проект решения, который не прошел предусмотренную законодательством процедуру и не был рассмотрен депутатскими комиссиями.

Такое решение было принято вчера, 16 декабря, на заседании временной комиссии по разработке регламента Николаевского городского совета 8 созыва, сообщают НикВести.

Это значит, что в случае утверждения горсоветом регламента с этой нормой, теперь нельзя будет внести на рассмотрение сессии никакого проекта решения, если он не был рассмотрен депутатскими комиссиями, в первую очередь - профильной. Проект решения без соответствующего заключения комисси не может быть включен в повестку дня сессии.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич перенес сессию городского совета по утверждению регламента и депутатских комиссий. Заседание состоится в пятницу, 18 декабря.