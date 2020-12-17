Соединенные Штаты ввели санкции против четырех крупных компаний из Китая и ОАЭ, которые занимались нелегальным бизнесом с Тегераном, покупая иранскую нефть в обход введенного ранее экономического эмбарго.
Об этом официально сообщило в среду Министерство финансов США.
— Нефтехимический и нефтяной секторы Ирана - основные источники финансирования иранского режима, который используется (Тегераном - ред.) для поддержания его преступных программ как внутри государства, так и извне, — заявил в этой связи министр финансов США Стивен Мнучин.
Американские санкции введены против четырех организаций, в том числе, китайских компаний Donghai и Petrochem, которые обеспечивали морскую транспортировку иранской нефти и оплату операций по ее продаже. Кроме того, под ограничения попали эмиратские компании Alpha Tech Trading FZE и Petroliance Trading FZE, которые были задействованы в подпольных операциях купли-продажи нефти.
Все организации были уличены в проведении незаконных операций с иранской Triliance Petrochemical Co. Ltd., которая с начала 2020 года находится под санкциями США.
Как подчеркнули в Минфине США, продажа нефтехимической продукции содействует обогащению коррумпированных лидеров Ирана и финансирует целый ряд дестабилизирующих мероприятий. Иранский режим использует эти средства для распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, поддержки иностранных террористических группировок, а также грубых нарушений прав человека.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов США внесло Швейцарию и Вьетнам в список «валютных манипуляторов» из-за управления курсом валют.
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Соединенные Штаты ввели санкции против четырех крупных компаний из Китая и ОАЭ, которые занимались нелегальным бизнесом с Тегераном, покупая иранскую нефть в обход введенного ранее экономического эмбарго.
Об этом официально сообщило в среду Министерство финансов США.
— Нефтехимический и нефтяной секторы Ирана - основные источники финансирования иранского режима, который используется (Тегераном - ред.) для поддержания его преступных программ как внутри государства, так и извне, — заявил в этой связи министр финансов США Стивен Мнучин.
Американские санкции введены против четырех организаций, в том числе, китайских компаний Donghai и Petrochem, которые обеспечивали морскую транспортировку иранской нефти и оплату операций по ее продаже. Кроме того, под ограничения попали эмиратские компании Alpha Tech Trading FZE и Petroliance Trading FZE, которые были задействованы в подпольных операциях купли-продажи нефти.
Все организации были уличены в проведении незаконных операций с иранской Triliance Petrochemical Co. Ltd., которая с начала 2020 года находится под санкциями США.
Как подчеркнули в Минфине США, продажа нефтехимической продукции содействует обогащению коррумпированных лидеров Ирана и финансирует целый ряд дестабилизирующих мероприятий. Иранский режим использует эти средства для распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, поддержки иностранных террористических группировок, а также грубых нарушений прав человека.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов США внесло Швейцарию и Вьетнам в список «валютных манипуляторов» из-за управления курсом валют.