Члены Евросоюза согласовали новый — уже третий — пакет санкций против режима Лукашенко: ограничения введут против 29 физических лиц и семи компаний.

Об этом сообщает DW.

«Послы стран ЕС в среду, 16 декабря, единогласно одобрили визовые и имущественные запреты в отношении 29 физических лиц, а также впервые — против целого ряда предприятий», — говорится в сообщении.

Как отмечается со ссылкой на дипломатов, в новый штрафной список включены семь беларусских компаний и организаций. Их имущество в Евросоюзе будет заморожено, и они не смогут вести там бизнес.

Ожидается, что новый пакет санкционных мер будет одобрен на заседании Совета министров стран Евросоюза 17 декабря.

«По словам дипломатов, это простая формальность, поскольку принципиальное решение уже вынесено», — добавляет DW.

Напомним, создатель Telegram-канала «Беларусь головного мозга»Игорь Лосик объявил бессрочную голодовку. Он это сделал в знак протеста против выдвижения против него нового обвинения.