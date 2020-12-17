Николаевские бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в зоне проведения операции Объединенных сил встретили Вифлеемский огонь мира.

Об этом сообщили в пресс-службе воинской части.

В сообщении сказано, что ежегодно члены «Пласта» получают в Вене от австрийских скаутов Вифлеемский огонь мира и распространяют его в украинской общине.

При партнерстве Министерства обороны пластуны передали огонь из Вифлеема на передовые позиции украинской армии. .

— Николаевские десантники присоединились к этой славной традиции и встретили рождественский Вифлеемский огонь мира, а дальше передали Светлое Пламя всем подразделениям части, которые сегодня выполняют поставленные задачи на передовой, - сказано в сообщении.

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям, потерь среди военнослужащих ВСУ нет.