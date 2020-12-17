В селе Писаревка Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием внедорожника, легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии пострадали двое водителей и погиб пассажир.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Как сообщается, водитель автомобиля Skoda столкнулся с внедорожником Audi Q7, что находился впереди. От удара водителя второго авто выбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовиком DAF.
В результате аварии травмировались водители обеих иномарок и пассажир Audi Q7. По дороге в больницу в карете скорой медицинской помощи 46-летний пассажир внедорожника скончался.
Водители иномарок с травмами различной степени тяжести находятся в больнице. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). На месте аварии работают следователи.
Напомним, в Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб пятилетний ребенок. Еще четыре человека с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
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В селе Писаревка Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием внедорожника, легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии пострадали двое водителей и погиб пассажир.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Как сообщается, водитель автомобиля Skoda столкнулся с внедорожником Audi Q7, что находился впереди. От удара водителя второго авто выбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовиком DAF.
В результате аварии травмировались водители обеих иномарок и пассажир Audi Q7. По дороге в больницу в карете скорой медицинской помощи 46-летний пассажир внедорожника скончался.
Водители иномарок с травмами различной степени тяжести находятся в больнице. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). На месте аварии работают следователи.
Напомним, в Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб пятилетний ребенок. Еще четыре человека с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.