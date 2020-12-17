Фракция партии «Наш край» в Николаевском областном совете не будет выдвигать свою кандидатуру на должность заместителя главы облсовета.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести заявила депутат облсовета от партии «Наш край» Светлана Федорова.

Светлана Федорова

По словам депутата, сегодня, 17 декабря, такое решение было принято на заседании фракции.

— Наша фракция обговаривала этот вопрос. Мы на фракции решили, что не будем предлагать (свою кандидатуру на пост заместителя главы Николаевского областного совета, – прим.), — заявила Светлана Федорова.

Она также отметила, что во фракции идут обсуждения вопроса о формировании депутатских комиссий.

Напомним, в среду, 9 декабря, депутата Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Анну Замазееву на первой сессии 8 созыва путем тайного голосования избрали главой областного совета. В этот же день, депутата Николаевского областного совета от «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимира Фроленко избрали первым заместителем главы областного совета.

Также отметим, что фракция партии «За майбутнє» в Николаевском областном совете будет выдвигать своего депутата Ольгу Григорьеву кандидатом на должность заместителя главы облсовета.