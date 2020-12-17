Фракция партии «За майбутнє» в Николаевском областном совете будет выдвигать своего депутата Ольгу Григорьеву кандидатом на должность заместителя главы облсовета.

Об этом в четверг, 17 декабря, НикВести рассказала депутат Николаевского областного совета от партии «За майбутнє» Алена Карая.

При этом она сказала, что их политическая сила не претендует на должности глав постоянных депутатских комиссий областного совета.

— Мы хотим работать с другими депутатами. Не так принципиально, кто из нас будет глава, главное, чтобы работа шла эффективно, чтобы решения принимались в приоритетном порядке… Мы выдвигаем своего кандидата на должность второго заместителя главы областного совета. Это Григорьева Ольга Дмитриевна, - рассказала Алена Карая.

Далее Алена Карая уточнила, в сегодняшней повестке дня отсутствует вопрос о заместителях.

Напомним, в составе Николаевского областного совета 8 созыва планируют сформировать 8 постоянных комиссий.

Фракция партии «Пропозиція» в Николаевском областном совете претендует на должность главы одно из постоянных депутатских комиссиях Николаевского городского совета.