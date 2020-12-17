Фракция партии «За майбутнє» в Николаевском областном совете будет выдвигать своего депутата Ольгу Григорьеву кандидатом на должность заместителя главы облсовета.
Об этом в четверг, 17 декабря, НикВести рассказала депутат Николаевского областного совета от партии «За майбутнє» Алена Карая.
При этом она сказала, что их политическая сила не претендует на должности глав постоянных депутатских комиссий областного совета.
— Мы хотим работать с другими депутатами. Не так принципиально, кто из нас будет глава, главное, чтобы работа шла эффективно, чтобы решения принимались в приоритетном порядке… Мы выдвигаем своего кандидата на должность второго заместителя главы областного совета. Это Григорьева Ольга Дмитриевна, - рассказала Алена Карая.
Далее Алена Карая уточнила, в сегодняшней повестке дня отсутствует вопрос о заместителях.
Напомним, в составе Николаевского областного совета 8 созыва планируют сформировать 8 постоянных комиссий.
Фракция партии «Пропозиція» в Николаевском областном совете претендует на должность главы одно из постоянных депутатских комиссиях Николаевского городского совета.
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Фракция партии «За майбутнє» в Николаевском областном совете будет выдвигать своего депутата Ольгу Григорьеву кандидатом на должность заместителя главы облсовета.
Об этом в четверг, 17 декабря, НикВести рассказала депутат Николаевского областного совета от партии «За майбутнє» Алена Карая.
При этом она сказала, что их политическая сила не претендует на должности глав постоянных депутатских комиссий областного совета.
— Мы хотим работать с другими депутатами. Не так принципиально, кто из нас будет глава, главное, чтобы работа шла эффективно, чтобы решения принимались в приоритетном порядке… Мы выдвигаем своего кандидата на должность второго заместителя главы областного совета. Это Григорьева Ольга Дмитриевна, - рассказала Алена Карая.
Далее Алена Карая уточнила, в сегодняшней повестке дня отсутствует вопрос о заместителях.
Напомним, в составе Николаевского областного совета 8 созыва планируют сформировать 8 постоянных комиссий.
Фракция партии «Пропозиція» в Николаевском областном совете претендует на должность главы одно из постоянных депутатских комиссиях Николаевского городского совета.