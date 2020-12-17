Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко заявила, что депутаты от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» несогласно с предложением по распределению руководства в постоянных депутатских комиссиях.

Об этом Татьяна Демченко сказала в комментарии НикВести сегодня, 17 декабря, перед началом второго пленарного заседания сессии областного совета.

— Я знаю, что комиссию по законности должен возглавлять человек от «ОПЗЖ» и комиссию по вопросам образования. Две комиссии за «Оппозиционной платформой - За жизнь». Так предлагается. Хотя, хочу довести до вашего сведения, что депутаты областного совета - члены нашей фракции не поддерживают то распределение, которое сегодня предлагается для утверждения на сессии областного совета. Я не была в рабочей группе, и как решался этот вопрос, путем каких договоренностей - мне неизвестно Что такие договоренности есть - мы видим проект решения. По большому счету, предложения по участию депутатов по той или другой комиссии озвучивает глава областного совета. Но это не значит, что депутаты не имеет права работать Они могут работать в той комиссии, в которой они считают нужным. Много депутатов с предложенным распределением несогласны Я считаю, что нужно было бы, чтобы комиссию по бюджету возглавлял человек из «ОПЗЖ». Но я прекрасно понимаю, что у нас, к сожалению, не хватит голосов для того, чтобы принять такое решение. Мы так считаем, - сказала Татьяна Демченко.

Ранее сообщалось, что Татьяна Демченко рассказала, что ее фракция решила не поддерживать регламент облсовета в той редакции, в которой он был разработан соответствующей рабочей группой. К этому документу есть ряд замечаний, в частности, касательно незаконного ограничения прав депутатов.