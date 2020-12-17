Депутат Николаевского областного совета от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Татьяна Демченко рассказала, что ее фракция решила не поддерживать регламент облсовета в той редакции, в которой он был разработан соответствующей рабочей группой. К этому документу есть ряд замечаний, в частности, касательно незаконного ограничения прав депутатов.

Об этом Татьяна Демченко рассказала в комментарии НикВести сегодня, 17 декабря, перед началом пленарного заседания сессии облсовета.

— Я категорически против, потому что органы местного самоуправления избираются людьми не для того, чтобы закрываться за дверьми и принимать какие-то решения. Есть законы, и про местное самоуправление, и закон о доступе к публичной информации… Это никак не вяжется с тем, что наши избиратели не должны знать, над чем работает депутатский корпус любого уровня и какие принимает решения. Поэтому, я однозначно не поддерживаю и хочу сказать, что у нас сегодня был на фракции нашей политической силы «Оппозиционная платформа - За жизнь» достаточно серьезный разговор. Мы выступаем против того, чтобы принимался регламент в такой редакции. Я буду настаивать на том, чтобы перед каждой сессией выделялось минимум 30 минут для того, чтобы депутаты могли озвучить свои вопросы, депутатские запросы, депутатские обращения по тому или другому вопросу к руководству области. Ведь это ли не единственный шанс депутата, который представляет людей, получить ответ на тот или другой вопрос. Мы против, и я лично против. Я думаю, что здравый смысл и буквы закона должны победить, - сказала Татьяна Демченко.

Также она прокомментировала тот факт, что представитель «Оппозиционной платформы - За жизнь», первый заместитель главы облсовета Владимир Фроленко на заседании рабочей группы поддерживал все эти нормы регламента.

— Я не знаю, как он голосовал, подымал он руку или нет. Но решение фракции однозначно не поддерживать регламент в той редакции. Там не только замечания по этому вопросу, там есть замечания и по другим вопросам, есть решение фракции все таки не поддерживать регламент в той редакции, которая наработана рабочей группой. В конце концов, мы будем предлагать работать до отработки, работать по предыдущему регламенту, пока не будет отработан новый регламент, чтобы были учтены мнения всех депутатов областного совета, - сказала Татьяна Демченко.

Напомним, в ходе заседания временной комиссии по разработке регламента Николаевского областного совета депутаты подержали пункт о возможности проводить закрытые заседания комиссий в соответствующем положении о работе депутатских комиссий.

Также один из проектов нового регламента Николаевского облсовета разрешал депутатам давать устные запросы на сессии «только в исключительных случаях».

До этого депутаты Николаевского облсовета задумали «упорядочить» пребывание граждан на сессиях и «наказывать» депутатов за «нарушение дисциплины».

В свою очередь бывшая глава Николаевского областного совета, депутат 8 созыва от партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко заявила, что если депутаты на завтрашней сессии утвердят регламент совета со спорными пунктами об «исключительных случаях» для депутатского запроса, об «упорядочивании» пребывания граждан на сессиях и о «порицании» любого демарша фракции на пленарном заседании, то такое решение она не поддержит и обжалует в суде.

Также фракция партии «Пропозиція» в Николаевском областном совете предлагает исключить из проекта регламента работы облсовета пункты, которые предусматривают право закрывать заседания депутатских комиссий от СМИ, и о «наказаниях» депутатов за «нарушение дисциплины».

В итоге, из проекта положения о работе депутатских комиссий Николаевского облсовета убрали пункт о возможности проведения закрытых заседаний, который регламентная комиссия поддержала ранее.