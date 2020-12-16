Из проекта положения о работе депутатских комиссий Николаевского облсовета убрали пункт о возможности проведения закрытых заседаний, который регламентная комиссия поддержала ранее.

Об свидетельствует доработанный проект положения, который имеется в распоряжении НикВести.

Так, ранее в разделе об организации работы комиссий присутствовал пункт, который гласил, что «в случае необходимости постоянная комиссия может принять решение о проведении закрытого заседания».

Напомним, что законом «О местном самоуправлении в Украине» определено, что местное самоуправление в Украине осуществляется, в частности, на принципах гласности. Статья 47 закона не предусматривает возможность првоедения заседаний постоянных депутатских комиссий в закрытом режиме. В статье 48 закона говорится, что, как правило, в закрытом режиме проходят заседания временных контрольных комиссий совета.

После серии публикаций НикВести этот пункт исключили из положения.

Также в новой редакции указано, что выводы, рекомендации, решения постоянной комиссии, а также протоколы ее заседания являются открытыми и должны быть опубликованы на сайте областного совета.

Напомним, в ходе заседания временной комиссии по разработке регламента Николаевского областного совета депутаты подержали пункт о возможности проводить закрытые заседания комиссий в соответствующем положении о работе депутатских комиссий.

Также один из проектов нового регламента Николаевского облсовета разрешал депутатам давать устные запросы на сессии «только в исключительных случаях».

До этого депутаты Николаевского облсовета задумали «упорядочить» пребывание граждан на сессиях и «наказывать» депутатов за «нарушение дисциплины».

В свою очередь бывшая глава Николаевского областного совета, депутат 8 созыва от партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко заявила, что если депутаты на завтрашней сессии утвердят регламент совета со спорными пунктами об «исключительных случаях» для депутатского запроса, об «упорядочивании» пребывания граждан на сессиях и о «порицании» любого демарша фракции на пленарном заседании, то такое решение она не поддержит и обжалует в суде.

Также фракция партии «Пропозиція» в Николаевском областном совете предлагает исключить из проекта регламента работы облсовета пункты, которые предусматривают право закрывать заседания депутатских комиссий от СМИ, и о «наказаниях» депутатов за «нарушение дисциплины».