Об этом сообщили аналитик гражданской сети «ОПОРА» Александр Клюжев и председатель правления «ОПОРЫ» Ольга Айвазовская.

Сначала городской совет должен принять решение о принятии к сведению факта о смерти мэра. От момента принятия этого решения его полномочия прекращаются досрочно. Далее Верховная Рада должна назначить внеочередные выборы городского головы не позднее чем в 90-дневный срок со дня досрочного прекращения полномочий Кернеса.

По словам Клюжева, этот процесс может быть медленным из-за получения городским советом копии о смерти мэра и «потенциальной возможности затягивания парламентом окончательного решения».

Айвазовская отмечает, что объявление внеочередных выборов может растянуться во времени.

— Пока функции городского головы есть кому выполнять и консенсус местных элит в этом, не факт, что выборы городского головы Харькова состоятся в ближайшее время, — написала она.

Напомним, сегодня, 17 декабря, умер мэр Харькова Геннадий Кернес. 11 декабря стало известно, что у Геннадия Кернеса отказали почки, он находился на стопроцентном диализе — искусственном выведении продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма.