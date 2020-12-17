По состоянию на 10:00 17 декабря в Николаевской области зарегистрировано 546 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 25833 (+546) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1163 (+18) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 309, всего выздоровели - 11532. Умерло всего от последствий COVID-19 - 416, за сутки - 4.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 16 декабря, коронавирусное заболевание подтвердили у 12 047 человек. В то же время 12 939 человек выздоровели и 252 — умерли от осложнений.
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По состоянию на 10:00 17 декабря в Николаевской области зарегистрировано 546 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 25833 (+546) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1163 (+18) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 309, всего выздоровели - 11532. Умерло всего от последствий COVID-19 - 416, за сутки - 4.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 16 декабря, коронавирусное заболевание подтвердили у 12 047 человек. В то же время 12 939 человек выздоровели и 252 — умерли от осложнений.