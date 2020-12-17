По состоянию на 10:00 17 декабря в Николаевской области зарегистрировано 546 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Из всех 25833 (+546) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 17615 (+379)

Первомайск - 903 (+20)

Южноукраинск - 802 (8);

Вознесенск - 703;

Очаков - 418 (+18)

Арбузинский район - 195;

Баштанский район - 345 (+1)

Березанский район - 312 (+5);

Братский район - 153;

Березнеговатский район - 158 (+19)

Веселиновский район - 238 (+1)

Витовский район - 900 (+36)

Вознесенский район - 234 (+2)

Врадиевский район - 189;

Еланецкий район - 118 (10);

Доманевский район - 244 (+1)

Казанковский район - 302 (+4)

Кривоозерский район - 224 (1);

Николаевский район - 320 (10);

Новобугский район - 203 (+18)

Новоодесский район - 398 (+3)

Очаковский район - 174 (+6);

Первомайский район - 360 (+3)

Снигиревский район - 325 (+1).

Заболевание COVID-19 установлен в 1163 (+18) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 309, всего выздоровели - 11532. Умерло всего от последствий COVID-19 - 416, за сутки - 4.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 16 декабря, коронавирусное заболевание подтвердили у 12 047 человек. В то же время 12 939 человек выздоровели и 252 — умерли от осложнений.