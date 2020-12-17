Верховная Рада не будет проводить пленарные заседания во время локдауна.
Об этом сообщает телеканал 112 Украина.
Соответствующее постановление нардепы приняли сегодня. «За» проголосовали 259 нардепов.
— Внести изменения в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года № 792-IX, относительно работы Верховной Рады Украины в январе 2021 года, — говорится в тексте постановления.
Согласно документу, с 11 по 15 января и с 18 по 22 января нардепы будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).
Напомним, Кабинет министров Украины утвердил официальную дату начала жесткого карантина, он начнется с 8 января и будет действовать до 24 января.
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Верховная Рада не будет проводить пленарные заседания во время локдауна.
Об этом сообщает телеканал 112 Украина.
Соответствующее постановление нардепы приняли сегодня. «За» проголосовали 259 нардепов.
— Внести изменения в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года № 792-IX, относительно работы Верховной Рады Украины в январе 2021 года, — говорится в тексте постановления.
Согласно документу, с 11 по 15 января и с 18 по 22 января нардепы будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).
Напомним, Кабинет министров Украины утвердил официальную дату начала жесткого карантина, он начнется с 8 января и будет действовать до 24 января.