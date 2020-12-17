В четверг, 17 декабря, депутаты Николаевского областного совета приняли решение об избрании представителей общественности в полицейские комиссии, этот вопрос нужен был для разблокирования конкурсного отбора патрульных полицейских.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Данный проект решения поддержал 51 депутат.

От областного совета в комиссию включили Вадима Жепало (ОО «Украина без пыток») и Наталью Гнатушу (ОО «Центр развития туризма»). Они будут работать на общественных началах.

Перед голосованием начальник управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила заявил, что уже на протяжении полугода патрульная полиция не может провести конкурсный отбор.

— Нет комиссии, которая конечным решением принимает заключение по тем гражданам, которые желают нести службу в патрульной полиции. Предыдущая комиссия закончила свою работу еще в 6 месяце, а сейчас 12 месяц. Приходится для принятия патрульных полицейских возить их в другие города, в другие конкурсные комиссии. Сейчас в патрульной полиции области некомплект 131 должность. Напомню, что данные представители принимают решения не по должностям, а по молодым патрульным полицейским, которые прошли все этапы конкурса и желают нести службу, - указал Виталий Данила.

После этих слов депутат Вадим Олабин объявил, что нынешние полномочия членов полицейской комиссии делают из общественников «статистов», он призвал расширить полномочия этих представителей, но депутаты его не поддержали.

Ранее сообщалось, что Татьяна Демченко рассказала, что ее фракция решила не поддерживать регламент облсовета в той редакции, в которой он был разработан соответствующей рабочей группой. К этому документу есть ряд замечаний, в частности, касательно незаконного ограничения прав депутатов.