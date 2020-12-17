Лидер «За майбутнє» на Николаевщине Гранатуров

Лидер областной организации партии «За майбутнє» Юрий Гранатуров заявил, что окончательное решение о выдвижении кандидатом в заместители главы областного совета Ольги Григорьевой еще не обсуждалось на политсовете.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Отметим, что ранее депутат областного совета от «За майбутнє» Алена Карая рассказала, что партия обсуждает кандидатуру своего депутата Ольги Григорьевой в качестве кандидата на должность заместителя главы облсовета.

В свою очередь, Юрий Гранатуров отметил, что партия действительно считает Ольгу Григорьеву достойным кандидатом на эту должность, однако, решение будет приниматься политсоветом «За майбутнє».

– Была проявлена инициатива Ольгой Григорьевой относительно этой позиции в областном совете. Она, безусловно, достойный человек. Имеет огромный опыт работы с людьми. У нас она возглавляет областное движение «Жінки За майбутнє». Она очень грамотный специалист. Однако, пока по нашим регламентирующим документам такие вопросы мы рассматриваем на политсовете партии, а вопросы руководства областными советами и секретарей совета мы рассматриваем еще и на центральном политсовете. Пока это все только проговаривалось, как один из вариантов нашего представительства областном совете на более высоком уровне. Сейчас конкретно принятого решения нет. В таком вопросе важно пока что не выдавать желаемое за факт, а работать в этом направлении, - заявил Юрий Гранатуров.

Напомним, 9 декабря депутата Николаевского областного совета от «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владимира Фроленко на первой сессии 8 созыва путем тайного голосования избрали первым заместителем главы областного совета.