Главным приоритетом внешней политики Украины остается вопрос возвращения Крыма и Донбасса.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время конференции руководителей дипломатических ведомств Украины, передает пресс-служба Офиса президента.

Также украинские дипломаты должны проводить активную работу по привлечению партнеров к восстановлению Донбасса, а также к участию в Крымской платформе.

— Во всех странах, где есть украинские дипломатические миссии, при каждом удобном случае должен подниматься вопрос восстановления территориальной целостности Украины и возвращения Донбасса и Крыма, чтобы сохранялась, укреплялась и увеличивалась мировая коалиция в поддержку нашего государства, - сказал Владимир Зеленский.

Также президент отметил важность дальнейшей работы над освобождением Крыма.

— Крымская платформа - это наша инициатива по консолидации международных усилий для деоккупации Крыму - приобретает все большую огласку. Эту инициативу уже поддержали наши партнеры в Европе и Северной Америке. Я призываю вас более активно работать над привлечением в нее стран других регионов, - сказал Владимир Зеленский.

Сегодня Владимир Путин сказал, что развитие отношений РФ с Украиной в значительной степени зависит от украинских властей.