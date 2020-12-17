Из-за смерти Харьковского городского головы Геннадия Кернеса в городе объявили трехдневный траур - 17, 18, 19 декабря.

Об этом сообщается на сайте Харьковского горсовета

В связи со смертью Кернеса 17, 18, 19 декабря объявили траур в Харькове.

Соответствующее распоряжение подписал секретарь городского совета Игорь Терехов.

Отмечается, что в эти дни будет приспущен госфлаг и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях.

Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Напомним, сегодня умер мэр Харькова Геннадий Кернес, сообщил его друг бизнесмен Павел Фукс.