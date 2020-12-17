Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал опасным для региона решение Молдовы о повышении статуса русского языка. По его словам, Россия не хочет терять влияние в регионе.

Об этом Алексей Данилов заявил во время онлайн-встречи с главой Бюро нацбезопасности Польши Павелом Солохом, передает пресс-служба СНБО.

Во время общения стороны обсудили безопасность в регионе на фоне кризиса в Беларуси и ситуации после выборов в Молдове.

— РФ не желает терять влияние. Вчерашнее решение парламента Молдовы о признании русского языка языком межнационального общения является очень опасным, - заявил Алексей Данилов.

Напомним, вчера парламент Молдовы принял закон о повышении статуса русского языка. Закон является инициативой действующего президента Игоря Додона, который в ближайшее время уступит пост Майе Санду.

Ранее Владимир Путин прокоментировал расследование об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что политика спонсировали американские спецслужбы.