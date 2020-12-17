Канцлер Германии Ангела Меркель - лидер общественных симпатий в Украине. В 2020 году 59,71% украинцев указали, что скорее или полностью ей доверяют.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens, сообщается на сайте центра Новая Европа.

В первую тройку также вошли президенты Польши Анджей Дуда (48,37%) и Франции Эммануэль Макрон (42,43%).

Как отмечается в сообщении, Александр Лукашенко разместился на четвертой позиции, но это можно объяснить скорее его узнаваемостью среди украинцев, чем настоящим доверием, поскольку не доверяет Лукашенко больше украинцев (48,28%), чем доверяют (37,80%). По показателю недоверия он рядом с американским лидером Дональдом Трампом (50,37%).

Больше всего не доверяют респонденты Владимиру Путину - 72,45%.

Напомним, рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путина опустился до 25%.