Канцлер Германии Ангела Меркель - лидер общественных симпатий в Украине. В 2020 году 59,71% украинцев указали, что скорее или полностью ей доверяют.
Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens, сообщается на сайте центра Новая Европа.
В первую тройку также вошли президенты Польши Анджей Дуда (48,37%) и Франции Эммануэль Макрон (42,43%).
Как отмечается в сообщении, Александр Лукашенко разместился на четвертой позиции, но это можно объяснить скорее его узнаваемостью среди украинцев, чем настоящим доверием, поскольку не доверяет Лукашенко больше украинцев (48,28%), чем доверяют (37,80%). По показателю недоверия он рядом с американским лидером Дональдом Трампом (50,37%).
Больше всего не доверяют респонденты Владимиру Путину - 72,45%.
Напомним, рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путина опустился до 25%.
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Канцлер Германии Ангела Меркель - лидер общественных симпатий в Украине. В 2020 году 59,71% украинцев указали, что скорее или полностью ей доверяют.
Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens, сообщается на сайте центра Новая Европа.
В первую тройку также вошли президенты Польши Анджей Дуда (48,37%) и Франции Эммануэль Макрон (42,43%).
Как отмечается в сообщении, Александр Лукашенко разместился на четвертой позиции, но это можно объяснить скорее его узнаваемостью среди украинцев, чем настоящим доверием, поскольку не доверяет Лукашенко больше украинцев (48,28%), чем доверяют (37,80%). По показателю недоверия он рядом с американским лидером Дональдом Трампом (50,37%).
Больше всего не доверяют респонденты Владимиру Путину - 72,45%.
Напомним, рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путина опустился до 25%.