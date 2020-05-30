Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путина опустился до 25%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра, проведенный 22-24 мая.

Участникам опроса предлагали назвать 5-6 политиков, которым они больше всего доверяют. Так, Путина назвали 25% россиян. Далее в рейтинге доверия идет министр обороны РФ Сергей Шойгу (14%) и премьер-министр Михаил Мишустин (11%). 16% опрошенных заявили, что не доверяют никому, а 33% затруднились с ответом.

Опрос проведен 22-24 мая 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Напомним, если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, то 39,3% определившихся с выбором граждан, проголосовали бы за нынешнего главу государства Владимира Зеленского.