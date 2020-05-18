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Если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, то 39,3% определившихся с выбором граждан, проголосовали бы за нынешнего главу государства Владимира Зеленского.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в течение 12-13 мая 2020 года.
13,9% поддержали бы лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, 13,3% — лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, 8,6% — лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко. Еще около 8% — не определились.
Сейчас, как и год назад, если бы во второй тур вышли Зеленский и Порошенко, то 75% избирателей поддержали действующего президента, а 25% — проголосовали за Порошенко. Подобные результаты были бы и в случае выхода во второй тур Бойко и Тимошенко.
Опрос проводился среди 3000 граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.
Напомним, украинцы считают второго президента Леонида Кучму лучшим среди президентов, а период его правления - «эпохой развития», действующий президент Владимир Зеленский уступает Кучме 4%.
Если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, то 39,3% определившихся с выбором граждан, проголосовали бы за нынешнего главу государства Владимира Зеленского.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в течение 12-13 мая 2020 года.
13,9% поддержали бы лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, 13,3% — лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, 8,6% — лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко. Еще около 8% — не определились.
Сейчас, как и год назад, если бы во второй тур вышли Зеленский и Порошенко, то 75% избирателей поддержали действующего президента, а 25% — проголосовали за Порошенко. Подобные результаты были бы и в случае выхода во второй тур Бойко и Тимошенко.
Опрос проводился среди 3000 граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.
Напомним, украинцы считают второго президента Леонида Кучму лучшим среди президентов, а период его правления - «эпохой развития», действующий президент Владимир Зеленский уступает Кучме 4%.