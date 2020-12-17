Израиль передал для Клинической многопрофильной больницы №17 Харькова аппараты ИВЛ и защитные костюмы. Оборудование для больницы профинансировано Посольством Израиля и израильским агентством по развитию международного сотрудничества MASHAV.

Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

Аппараты ИВЛ, а также защитное снаряжение для медицинских бригад (60 тысяч масок и 1,2 тысячи единиц спецодежды) харьковской больнице передали чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Джоэл Лион и его заместитель Иоав Бистрицьки.

– Мы руководствуемся лозунгом «Тикун Олам», восстанавливая мир и помогая людям в трудные времена, и когда мы услышали, как руководство города Харькова рассказывает нам о ситуации в больницах, мы не могли стоять в стороне и решили помочь, - отметил посол.

Как отмечается, в целом в 2020-м году Израиль предоставил Украине помощь в борьбе с COVID-19, эквивалентную миллионам гривен.

Напомним, ученые из Украины и Израиля совместно будут работать над созданием израильской вакцины от COVID-19 и будут обмениваться информацией о ее действенности. Такие договоренности были достигнуты в ходе встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука с главой Минздрава этом страны Йоэлем Эдельштейном.