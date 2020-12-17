Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал детали Национального плана внедрения вакцины против COVID-19, который должны утвердить до конца этой недели.

Об этом сообщает Бабель.

По подсчетам Минздрава, в Украине в первоочередной вакцинации нуждаются примерно 21 млн граждан, относящиеся к девяти группам риска (медработники, военные, полицейские и другие). Их будут прививать на базе существующих кабинетов прививок, которых в стране по состоянию на декабрь 11 346. При обеспечении всем необходимым будут делать до 190 тысяч прививок в неделю.

Прививать также планируют через сеть семейных врачей. По состоянию на 15 декабря к оказанию медпомощи во всех регионах Украины было привлечено 23 795 врачей первичной медицинской помощи.

Что касается хранения вакцины, то к этому процессу будут привлечены не только госпредприятия, но и частные компании. Особенно это важно для сохранения вакцины от Pfizer, которая требует температуру хранения от -60 °C до -80 °C.

– Мы прорабатываем все этапы логистики, каким образом они будут доставляться. Цель, чтобы ни одна доза вакцины не была потеряна, — сказал министр.

Что касается финансирования вакцинации, то по расчетам Минздрава, для этого необходимо 15,1 миллиардов грн, но в бюджете 2021 года заложено лишь 2,6 млрд грн. Поэтому Минздрав в экстренном порядке ищет средства. Ожидается, что ведомство сможет привлечь за счет сокращения других затрат 2,3 млрд грн.