Сегодня, 17 декабря, четверо депутатов Запорожского областного совета от «Слуги народа», в том числе глава фракции, вышли из нее, заявив, что их заставили голосовать за главу депутаского корпуса. Депутатов не предупредили о том, что будет голосование.

Об этом сообщает 061.

— Не соглашаемся с антидемократичными и противоправными методами выполнения депутатских обязанностей местными представителями политической силы. Довожу до сведения о сложении мной полномочий председателя областной фракции «Слуга народа» и выход из областной фракции следующих депутатов: Сергея Селевича, Романа Терехова, Юрия Капустянского, Юрия Толочека, — сказал Сергей Селевич.

Депутаты отметили, что во вторник, 15 декабря, не знали, что в 300-м кабинете, куда их пригласили, будет голосование за нового главу облсовета.

— Было незаконное голосование. Мы поэтому вышли из фракции. Мы обратились в суд, — сказал депутат Юрий Толочек. — Избрание главы облсовета является тайным. Это норма закона. Когда голосование проходит в открытой комнате, в присутствии людей спортивного телосложения, под видеозапись, при отсутствии любой имитации кабинки для голосования. Если людям не доверяют, когда людям раздают условные обозначения представители так называемой коалиции, потом проводят разбор, кто поставил какую-то галочку. Мне жаль, что под лозунгом президента все это происходило. И это происходит в самом начале, а что будет потом?, — сказал Сергей Селевич.

Он также добавил, что не знал, что в 300-м зале будет сессия.

— Я не знал, что там будет проходить. Я был главой фракции, и я не знал. Нам сказали, что идём на совещание. Обсуждать какие-то вопросы, — добавил депутат.

Он рассказал, что депутаты шли с выданными бюллетенями и под фиксацию камер ставили отметку напротив фамилии.

— Руководили этим процессом члены так называемой коалиции из «Оппозионного блока», — заявил депутат.

Внутри 300-го зала находились люди спортивного телосложения. Сегодня четверо депутатов написали заявления в полицию, в которых указали о давлении на них, а также дали соответствующие показания прямо в сессионном зале.

Сергей Селевич заявил о создании новой фракции — «Зе фракция».

— Никто никакие финансовые или другие обязательства на себя не брал. Подкупа не было. Это наше сознательное решение. Это эмоциональный, но сознательный выбор, — добавил депутат Роман Терехов.

Отметим, что депутатское большинство Запорожского областного совета, состоящее из представителей партий «Слуга народа», «ОПЗЖ», «Батькивщина» и «Єднання», избрало главу Запорожского областного совета — нынешнего председателя Запорожской облгосадминистрации Виталия Боговина.

Напомним, 15 декабря в здании Запорожского облсовета произошла потасовка, сессию пришлось перенести.