В управлении инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации заявили, что не использовали больше 180 миллионов на ремонт дорог, выделенных из госбюджета, из-за нехватки щебня, экономии во время торгов и позднего поступления средств.

Об этом управление написало на своей странице в Facebook.

В ОГА отметили, что 108,9 миллиона гривен были направлены на ремонт дорог и улиц коммунального значения, т. е. их передали местным советам. Органы местного самоуправления использовали только 54,8% суммы, что, мнению управления ифнраструктуры, значительно влияет на общий показатель.

«Так, например, городом Первомайск из 20 млн использовано только 5,7. В городе Баштанка не использовали — 2,4; в селе Большая Мечетня — 3 млн, в селе Тридубы — 2,5», — отметили в ОГА.

Также в облгосадминистрации заявили, что низкий темп выполнения дорожных работ на дорогах местного значения вызван «определенными объективными причинами». Среди них назвали:

фактический перевод средств по коммунальным дорогам состоялся только в августе;

производственные мощности Николаевской области по производству щебеночной продукции были не готовы к обеспечению в достаточном количестве всех подрядных организаций, которые одновременно приступили к выполнению работ во втором полугодии по всей области;

ограниченность ресурсов, как следствие постоянные перебои в поставке щебеночной продукции и битума;

смещение сроков и темпов выполнения дорожных работ на дорогах местного значения по причине выполнения первоочередных работ на автомобильных дорогах государственного значения;

значительная сумма экономии средств по результатам проведения открытых торгов.

Ранее сообщалось, что из выделенных в 2020 году 506,6 миллионов гривен на ремонт дорог в Николаевской области облгосадминистрация освоила только 326,4 миллионов гривен.