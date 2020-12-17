В управлении инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации заявили, что не использовали больше 180 миллионов на ремонт дорог, выделенных из госбюджета, из-за нехватки щебня, экономии во время торгов и позднего поступления средств.
Об этом управление написало на своей странице в Facebook.
В ОГА отметили, что 108,9 миллиона гривен были направлены на ремонт дорог и улиц коммунального значения, т. е. их передали местным советам. Органы местного самоуправления использовали только 54,8% суммы, что, мнению управления ифнраструктуры, значительно влияет на общий показатель.
«Так, например, городом Первомайск из 20 млн использовано только 5,7. В городе Баштанка не использовали — 2,4; в селе Большая Мечетня — 3 млн, в селе Тридубы — 2,5», — отметили в ОГА.
Также в облгосадминистрации заявили, что низкий темп выполнения дорожных работ на дорогах местного значения вызван «определенными объективными причинами». Среди них назвали:
Ранее сообщалось, что из выделенных в 2020 году 506,6 миллионов гривен на ремонт дорог в Николаевской области облгосадминистрация освоила только 326,4 миллионов гривен.
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В управлении инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации заявили, что не использовали больше 180 миллионов на ремонт дорог, выделенных из госбюджета, из-за нехватки щебня, экономии во время торгов и позднего поступления средств.
Об этом управление написало на своей странице в Facebook.
В ОГА отметили, что 108,9 миллиона гривен были направлены на ремонт дорог и улиц коммунального значения, т. е. их передали местным советам. Органы местного самоуправления использовали только 54,8% суммы, что, мнению управления ифнраструктуры, значительно влияет на общий показатель.
«Так, например, городом Первомайск из 20 млн использовано только 5,7. В городе Баштанка не использовали — 2,4; в селе Большая Мечетня — 3 млн, в селе Тридубы — 2,5», — отметили в ОГА.
Также в облгосадминистрации заявили, что низкий темп выполнения дорожных работ на дорогах местного значения вызван «определенными объективными причинами». Среди них назвали:
Ранее сообщалось, что из выделенных в 2020 году 506,6 миллионов гривен на ремонт дорог в Николаевской области облгосадминистрация освоила только 326,4 миллионов гривен.