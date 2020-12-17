Согласно прогнозам Кабинета министров очередной транш от Международного валютного фонда Украина получит в феврале-марте 2021 года.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире «Большой онлайн-разговор НВ».
Премьер считает такие сроки наиболее реалистичными.
— Следующий транш будет однозначно в следующем году, безусловно, в этом году это невозможно... Миссия (МВФ, — прим.) должна быть назначена, мы прошли все процедуры... Если мы говорим о прогнозируемом будущем, то хотелось бы иметь (транш - ред.) не позже февраля, но февраль-март — это прогнозы, которые мы обсуждаем совместно с МВФ, — сказал Денис Шмыгаль.
Напомним, в конце ноября Министерство финансов заявило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по проекту бюджета на 2021 год.
|
Визначені лауреати Юрист року Миколаївщини 2020Максим Коваль
|
Регламент Чи тепла ванна для нового керівництва облрадиВиктория Москаленко
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!Станислав Мартиросов
|
Бюджет под елочкуАлександр Жолобецкий
Согласно прогнозам Кабинета министров очередной транш от Международного валютного фонда Украина получит в феврале-марте 2021 года.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире «Большой онлайн-разговор НВ».
Премьер считает такие сроки наиболее реалистичными.
— Следующий транш будет однозначно в следующем году, безусловно, в этом году это невозможно... Миссия (МВФ, — прим.) должна быть назначена, мы прошли все процедуры... Если мы говорим о прогнозируемом будущем, то хотелось бы иметь (транш - ред.) не позже февраля, но февраль-март — это прогнозы, которые мы обсуждаем совместно с МВФ, — сказал Денис Шмыгаль.
Напомним, в конце ноября Министерство финансов заявило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по проекту бюджета на 2021 год.