Согласно прогнозам Кабинета министров очередной транш от Международного валютного фонда Украина получит в феврале-марте 2021 года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире «Большой онлайн-разговор НВ».

Премьер считает такие сроки наиболее реалистичными.

— Следующий транш будет однозначно в следующем году, безусловно, в этом году это невозможно... Миссия (МВФ, — прим.) должна быть назначена, мы прошли все процедуры... Если мы говорим о прогнозируемом будущем, то хотелось бы иметь (транш - ред.) не позже февраля, но февраль-март — это прогнозы, которые мы обсуждаем совместно с МВФ, — сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, в конце ноября Министерство финансов заявило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по проекту бюджета на 2021 год.