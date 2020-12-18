В Бразилии вакцина Pfizer от коронавируса столкнулась с трудностями в процессе получения разрешения. Регулятор требует очень много различной информации.

Об этом сообщает Reuters.

Министр здравоохранения Эдуардо Пазуелло заявил, что регулятор, рассматривающий одобрение вакцин, запрашивает различную дополнительную информацию по препарату Pfizer, из-за чего сроки ее утверждения откладываются.

Предполагается, что в итоге вакцина пройдет полный этап рассмотрения и одобрения, а не будет одобрена в экстренном порядке, как это происходило в других странах.

Также министр отметил, что правительство готово принимать различные условия от фармакологической компании, включая желание договориться об отказе от ответственности.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам может одобрить вакцину от коронавируса mRNA-1273 компании Moderna на заседании 6 января 2021 года.